Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце

21.06.2019 21:52

"Засвет" Игоря Ивановича (точнее, Всеволодовича) на суде по МН17 - важный звоночек последнему, что его жизнь пошла уже не на годы, а на месяцы... Российский военный, офицер ФСБ, "министр обороны" непризнанной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) совершил роковую ошибку и будет в скором времени ликвидирован. Он не выполнил возложенные на него функции, подставил и продолжает подставлять руководство Российской Федерации в глазах международной общественности, нанося непоправимый урон по авторитету Москвы в мире.

Почему мы так категоричны. После того, как Совместная следственная группа (JIT) объявила Гиркина одним из виновников в крушении самолета Boeing-777 на Донбассе в 2014 году и начала уголовное преследование, бывшему "главнокомандующему" следовало бы вообще залечь на дно и не высовываться. А еще лучше: связаться с "нужными" людьми и посоветоваться, что делать дальше. В крайнем случае: выступить и сказать "Да, это моя ошибка, мы хотели сбить украинский военный самолет, но случайно попали в гражданский и совсем не украинский". Можно еще было изобразить на лице вселенскую скорбь и привселюдно пожалеть погибших женщин и детей. Последнее, кстати, можно было сделать и раньше, чтобы люди не думали, что Игорю Ивановичу совсем уж начхать на многочисленные жертвы.

Но Гиркина, как и президента его страны Путина, не учили каяться и кого-то жалеть. Там, где готовят людей "с чистыми руками", его учили оправдываться, выкручиваться и сваливать свою вину на других. И когда "министра обороны ДНР" уже официально объявили виновником трагедии, он по инерции стал отнекиваться: мол, мы этого не делали. Тем самым он просто подставил своих тогдашних кремлевских кураторов, лично Путина, да и всю Россию, поскольку кроме них "Боинг" сбить уже было просто некому (Украина тогда не вела огонь по воздушным целям (если не считать беспилотники), боевых самолетов тогда у "ДНР" не было, а российские напрямую не принимали участия в боевых действиях). Можно себе представить, что подумали о Гиркине в Москве, когда он принялся заявлять, что "ополчение" не сбивало "Боинг". Они там у себя в Кремле и на Лубянке напрягали извилины, в свое время приложили столько усилий, чтоб из этого военного пенсионера сделать известную медиаперсону, вылепить из него образ нового Кутузова или Жукова... Чтобы в случае успеха похвастаться, приписав основные заслуги себе (как в Крыму: сначала - "нас там нет", а потом - "это наши блокировали"), а в случае провала - свалить на него всю вину. Но Гиркин возьми да и выкинь фортель: мало того, что принялся болтать много лишнего и покусывать власть, буквально слепившую его образ, так еще и отказывается свою вину признать в трагедии с самолетом. Вот же гад такой! Давайте будем откровенны: основными операциями российской стороны и "ополченцев" на Донбассе руководил не Гиркин. Да, у него есть опыт участия в боевых действиях, но не на таком уровне, чтобы командовать армиями, корпусами, дивизиями. В ФСБ его тоже явно не управлению войсками учили. Этим занимались другие люди, у которых такой опыт был, а Гиркин для них выполнял функцию ширмы, этакого свадебного генерала. И наши слова может подтвердить тот факт, что когда украинские силовики в середине августа резко сократили территорию, контролируемую "ДНР/ЛНР", Гиркина убрали. И та фаза войны, когда наступали уже не ВСУ, а "ДНР/ЛНР", когда были самые страшные для Украины котлы, прошла уже без Игоря Ивановича (Всеволодовича). Операции планировали и возглавляли кадровые российские военные и ФСБшники, а не этот "юный пенсионер", основная специализация которого - бить бедных молдован в Приднестровье превосходящими силами или делать военные реконструкции.

В июле 2014 года у "ополчения", официально возглавляемого Гиркиным, дела шли не очень хорошо. ВСУ, Нацгвардия и добробаты наступали, кольцо сжималось. И россияне, которые действительно руководили боевыми действиями против Украины, решили помочь единомышленникам. Помочь техникой, боеприпасами и специалистами. В том числе и теми, кто умеет стрелять из "Бука". Было сбито много единиц украинской техники, погибло большое количество защитников нашей страны, не изменивших присяге на верность украинскому народу. Но у россиян была присяга своя, и смерти украинцев их только радовали. Но вот незадача вышла - 17 июля пассажирский самолет приняли за военный, сбили его, потом об этом похвастались в СМИ и Интернете (нашлись дебилы в "ДНР", которые еще и сфоткались на фоне обломков авиалайнера), а после - увидели детские трупы, разорванные тела иностранцев, гражданских людей. "Бук" срочно убрали с Донбасса обратно в Россию, максимально залегли на дно. Но этот "реконструктор", этот недалекий пенсионер, который нужен-то был как раз для прикрытия, вдруг вылез и принялся орать, что это не его рук дело! Россия получает новые санкции, на россиян уже начинают смотреть как на международных террористов, а Гиркину все нипочем: не мы сбивали и все тут! Вскоре Гиркина убрали, но он намека не понял. "Ополчение" наступало без него, российская армия наступление поддерживала без него. В российских СМИ перестали его героизировать, в руководство "ДНР" перестали приглашать, но он намека не понял. Он продолжил вылезать да еще и говорить гадости на тех, кто его "слепил". В Москве терпели, потому что Гиркин был им нужен. Как громоотвод, как зицпредседатель Фунт, как фрик, на которого можно свалить вину за военные преступления на Донбассе. Вернувшись в РФ, он стал нерукопожатным, ему все сложнее было найти работу, он принялся жаловаться на материальное положение. И тем не менее в 2017 году додумался ляпнуть, что у "ДНР", видите ли, не было средств для того, чтобы сбить Боинг МН17. То есть в очередной раз подставил тех, у кого эти средства были. В Москве терпеливо ждали, что же скажет специальная комиссия, чем завершится расследование. Ко знает, может именно медлительности этой комиссии обязан Гиркин тем, что еще топчет этот земной шар. И вот "день Ч" настал - Гиркина засветили на весь мир (хотя и до этого было ясно, что он замешан). Российская сторона не просто так принялась о чем-то договариваться с голландцами и австралийцами. Путин хочет откупиться и при этом не запачкаться. Также Путину нужны "зицпредседатели", на которых можно переложить вину. Но "Фунт"-Гиркин снова не понял намека и принялся брыкаться. Для чего он теперь нужен Путину? Да вообще уже не нужен! Можно сливать.

Давайте вспомним, что происходило с его товарищами по "ополчению", которые так же не понимали намека... Первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов принялся давать интервью СМИ, в которых обвинял своего преемника Игоря Плотницкого и его батальон "Заря" в обстрелах Луганска. Этим он подставил и "ЛНР", и Россию, так как до этого по всем прокремлевским каналам передавали: Луганск обстреливают исключительно украинские "каратели", киевская хунта. Через месяц после скандального интервью Болотов неудачно попил кофе, и у него остановилось сердце. Самого Плотницкого тоже через пару лет убрали, когда тот решил без спроса "навести порядок" в Луганске. Но Игорь Венедиктович, видимо, намек понял, сидит тихо и не высовывается, интервью СМИ не дает, а странички свои в соцсетях не обновляет. Поэтому и жив пока еще. По крайней мере, сообщений о его смерти мы не видели. Сколько еще таких было в "ополчении", что не понимал намека и вместо того, чтобы обслуживать интересы Кремля, принялся набивать карманы, не делиться со "старшими товарищами" и устраивать самопиар? Гиви, Моторола, Беднов, Мозговой, Дремов.... В прошлом году и самого Захарченко "пришили"... Но Гиркин так ничего и не понял. Игорь Гиркин - военный преступник, у которого руки не по локоть, а по самые уши в крови. И самое страшное, что он этим гордится. Он повинен в смерти тысяч людей. Из-за него и его "кураторов" вот уже пять лет полыхает Донбасс, масса людей погибли или покалечены, сотни тысяч людей стали беженцами. Но если на чужую смерть и кровь ему плевать, то хотя бы элементарный-то инстинкт самосохранения у этого мерзавца ведь должен быть. Неужели он не понимает, что совершил жесточайшую ошибку, за которую его просто убьют. И путинская Россия лично для него сейчас - самое опасное место на земле. Самое разумное, что может сейчас сделать это существо, это взять билет до Нидерландов (хотя туда его могут и не выпустить - лучше автостопом и в женском платье), приползти в Гаагу на коленях к той самой комиссии и во всем признаться. Причем признать как свою вину, так и раскрыть все фамилии своих подельников: кто помогал отжимать Крым, кто финансировал и управлял захватами зданий в Донецкой области, кто привез на Донбасс этот "Бук", кто стрелял, кто отдавал приказы из Москвы или какого-то другого проклятого российского города. Выложи все, Гиркин - может быть тогда, хоть и придется тебе сидеть долго, но, по крайней мере, останешься жив... Но вряд ли Игорь Иванович это сделает. Он недостаточно умен для таких мудрых шагов. Он продолжит строить из себя героя, продолжит злить своих бывших "кураторов". До Гиркина ничего не дошло. Он думает, что он звезда. Скоро ему действительно поставят звезду. На памятнике. Обратный отсчет пошел.

Источник "Диалог.UA".