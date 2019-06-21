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Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
Сообщается, что в Киеве был убит бывший помощника главаря "ДНР" Дениса Пушилина Александр Лаврентьев, который сообщил информацию по ликвидации Захарченко. В Сети на тelegram-канале "Незыгарь" была опубликована информация о ликвидации экс-помощника главаря "ДНР" Дениса Пушилина, передает "Диалог.UA".
"Сообщают, что в Киеве убили бывшего помощника Пушилина Лаврентьева Александра", - гласит сообщение. "Это тот самый Лаврентьев, который в 2018 году встречался в Турции с неизвестными и был записан турецкой спецслужбой. Говорил он, кстати, об организации убийства Захарченко", - добавляют в Сети. Более того, утверждается, что убитый - этот тот самый человек, фигурирующий на скандальной записи об убийстве Александра Захарченко.
Обновление: спустя некоторое время пророссийские СМИ заявили, что информация по убийству Лаврентьева является фейком. "Об этом проекту Wargonzo рассказали источники в "силовых структурах ДНР". Сделав предварительную проверку по данному факту, установили, что сам Лаврентьев сейчас находится в ином, отличном от смерти, физическом состоянии и совсем в другой локации", - указано в сообщении.
Теги: Донбасс, убийство, ликвидация, Пушилин, Захарченко
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