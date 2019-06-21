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В Донецке мощный пожар на территории завода
21.06.2019 08:32
Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщили о пожаре на территории пластмассового завода, расположенного в Петровском районе города на улице Победы возле школы № 100.
О сильном возгорании дончане сообщили в нескольких сообществах в соцсети, передает donpress.com.
По словам дончан завод давно не работает и что стало причиной пожара неизвестно, также нет информации и о том, есть ли пострадавшие в ходе происшествия
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, завод, соцсети, пострадавшие
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