В Донецке открывается гипермаркет одежды. Обещают в подарок телевизор

21.06.2019 11:21

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке откроется гипермаркет одежды и обуви, пишет ДонПресс.

Он будет располагаться в ТРЦ «Донецк-Сити». Гипермаркет называется Fabrika. В нем якобы будут продаваться товары в розницу по оптовым ценам.

Открытие запланировано на завтра, 22 Июня. Начало в 11:00.

В день открытия гостям обещают развлекательную программу и розыгрыши с главным призом — телевизором.