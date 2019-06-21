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В Донецке отменяют комендантский час
21.06.2019 10:58
Сегодня, 21 июня, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке не будет действовать комендантский час. Об этом сообщают «местные власти».
Такое решение принято в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях образования, работающих в ОРДО.
Выпускникам в этот вечер будет разрешено гулять.
Теги: Донецк, Донбасс, отмена, комендантский час
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