Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе корректировщик обстрела "Восточного" осужден на 9 лет тюрьмы

21.06.2019 12:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе корректировщик обстрела "Восточного" осужден на 9 лет тюрьмы

18 июня в Приморском районе состоялась финальное судебное заседание по делу корректировщика боевиков т.н. "ДНР" Валерия Кирсанова. Его осудили на 9 лет тюремного заключения
Информация об этом есть в реестре судебных решений.

Житель Мариуполя Валерий Кирсанов с позывным "Гаишник" работал на боевиков с 2015 года и сообщал им по телефону сведения о размещении бойцов и техники ВСУ. Эта информация в дальнейшем была использована для нанесения артиллерийских ударов по позициям и блокпостам украинских военных.

На суде отмечалось, что все действия Кирсанов делал осознано, добиваясь изменения Конституционного строя Украины и ее государственных границ путем военной агрессии.

Мариуполец собирал данные о местах дислокации украинских подразделений с помощью телефонных звонков и смс в районе Сартаны, Виноградного, Талаковки, Мирного и других поселков. Он передавал данные для обстрелов и уточнял их результаты. В итоге ВСУ несли потери.

Задержать корректировщика удалось сотрудникам СБУ 24 января. В этот день под огонь "Градов" боевиков попал мкр. "Восточный". Этот обстрел унес жизнь 30 мариупольцев и еще 117 человек получили различные ранения.

При обыске у Кирсанова были найдены патроны, револьвер и граната, которые он хранил у себя дома.

В ходе суда мужчина вину свою не признавал и говорил, что передавал те данные, которые можно без проблем найти в Интернете. Якобы то, что его собеседник является членом т.н. "ДНР" - не знал. Касательно найденного у него оружия Кирсанов пояснил, что пистолет считал антикварным, а гранату - учебной.

Изучив все материалы, в том числе и телефонные звонки, суд признал Валерия Кирсанова виновным по статьям 258-3 ч. 1, 263 ч. 1 УК Украины (создание незаконного воинского подразделения и хранение оружия). Он был осужден на 9 лет лишения свободы без конфискации имущества.



Теги: Донбасс, Мариуполь, приговор, обстрел, корректировщик, мкр Восточный
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх