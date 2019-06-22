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На Донбасс прибыла военная делегация ЕС
Район проведения Операции объединенных сил на Донбассе посетила военная делегация стран Евросоюза, возглавляемая председателем Военного комитета генералом Клаудио Грациано. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении на странице ООС в Facebook. В том числе, отмечается, что руководитель объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский рассказал зарубежным гостям о ситуации с безопасностью в районе проведения ООС. Кроме того, он показал материальные доказательства того, что российские войска присутствуют на территории украинского Донбасса. Также в ходе встречи генерал-лейтенант рассказал о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях.
Помимо этого, командующий Объединенных сил поговорил с главой Военного комитета ЕС перспективы разведения сторон в Луганской области.
«В рамках встречи у высоких гостей появилась возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, делегация, Евросоюз, ООС
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