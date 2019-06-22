Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр

22.06.2019 14:43

Дети из Покровска, Донецкой области, на фестивале в Италии оказались вовлечены в скандал, сфотографировавшись вместе с детьми из России и флагами РФ.

Об этом сообщается на Facebook странице "Типовий Мирноград".

Авторы поста посчитали такие снимки провокационными и обвинили взрослых, которые организовывали поездку детей, в цинизме и "пропаганде дружбы между народами Украины и страны-агрессора".

"Покровских детей фотографировали с детьми из России и с флагами оккупантов. Пока за 50 км от нас взрываются снаряды и гибнут молодые солдаты, мирные жители и дети… Тем временем, взрослые, которые поехали сопровождать детей из украинского Покровска на фестиваль "Iscrizione festival creativita senza Frontiere-2019" в городе Пинето (Италия), делают провокационные фотоснимки детей с их сверстниками из страны-агрессора. После чего эти же взрослые публикуют эти же фото у себя на страницах в социальных сетях, пропагандируя таким образом якобы дружбу между народами Украины и страны-агрессора. Втягивать детей в это - полнейший цинизм с их стороны", – говорится в посте.

В частности, вину за провокационный снимок возложили на мэра Покровска Руслана Требушкина, который опубликовал фото с фестиваля в Италии у себя на странице.

Источник : https://apostrophe.ua