Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня

22.06.2019 18:17

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Аня: «10:38. Машин много. Протяжка один раз в 40 минут»;

Вадим: «13:07. Ехали в 12:00. Автоочередь огромная, за ГАИ. Льготы вообще нет, даже с грудным ребенком упрашивали, чтобы пропустили, сказали теперь будет так всегда».

Земфира: «13:32. Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса. Стоим с полшестого утра, а поста еще не видно»;

Олег: «14:07. Из Головки в Украину пешей очереди нет. Машин много. Очередь начиналась в районе заправки».

КПВВ «Марьинка»:

Juli: «13:45. Результат поездки сегодня: в 4:00 стали на Каргиле, проехали ДНР в 12:00, Украину – в 12:40».

КПВВ «Новотроицкое»:

Галина: «10:11. Еленовка стоит. Ориентировочно 150 машин, движение очень слабое»;

Надежда: «12:34. На Еленовке в сторону Украины машин много, пропускают по 3 машины из основной очереди за 40 минут. Льготная как половина основной. Массово разворачиваются и едут на Пищевик»;

Николай: «13:42. Приехали сегодня на Еленовку и уехали обратно. Очередь огромная, жара и духота невыносимая, кругом слышен плач детей. Люди ожидающие просто никакие, как выжатые лимоны. По-моему это уже перебор».

КПВВ «Гнутово»:

Ольга: «11:14. Очередь на Октябре заканчивается в селе, на Гнутово очередь уходит глубоко за поворот в сторону Мариуполя»;

Сергей: «11:20. На Гнутово из Мариуполя около 30 машин. В Мариуполь очередь медленно двигается, по 1 машине пропускают»;

Анна: «12:47. На Октябре основная очередь за поворотом, где-то машин 60-70, а льготная около 15 машин»;

Луиза: «14:04. КПП "Пищевик" на Донецк более 60 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская на данный момент не сообщается.

Источник : https://dnews.dn.ua