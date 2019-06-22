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Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня
22.06.2019 18:17
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 22 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Аня: «10:38. Машин много. Протяжка один раз в 40 минут»;
- Вадим: «13:07. Ехали в 12:00. Автоочередь огромная, за ГАИ. Льготы вообще нет, даже с грудным ребенком упрашивали, чтобы пропустили, сказали теперь будет так всегда».
- Земфира: «13:32. Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса. Стоим с полшестого утра, а поста еще не видно»;
- Олег: «14:07. Из Головки в Украину пешей очереди нет. Машин много. Очередь начиналась в районе заправки».
КПВВ «Марьинка»:
- Juli: «13:45. Результат поездки сегодня: в 4:00 стали на Каргиле, проехали ДНР в 12:00, Украину – в 12:40».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Галина: «10:11. Еленовка стоит. Ориентировочно 150 машин, движение очень слабое»;
- Надежда: «12:34. На Еленовке в сторону Украины машин много, пропускают по 3 машины из основной очереди за 40 минут. Льготная как половина основной. Массово разворачиваются и едут на Пищевик»;
- Николай: «13:42. Приехали сегодня на Еленовку и уехали обратно. Очередь огромная, жара и духота невыносимая, кругом слышен плач детей. Люди ожидающие просто никакие, как выжатые лимоны. По-моему это уже перебор».
КПВВ «Гнутово»:
- Ольга: «11:14. Очередь на Октябре заканчивается в селе, на Гнутово очередь уходит глубоко за поворот в сторону Мариуполя»;
- Сергей: «11:20. На Гнутово из Мариуполя около 30 машин. В Мариуполь очередь медленно двигается, по 1 машине пропускают»;
- Анна: «12:47. На Октябре основная очередь за поворотом, где-то машин 60-70, а льготная около 15 машин»;
- Луиза: «14:04. КПП "Пищевик" на Донецк более 60 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская на данный момент не сообщается.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, машины, пункт пропуска, КПВВ
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