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Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года
Заключительное судебное заседание по делу жителя Мариуполя Валерия Кирсанова, корректировщика членов группировки «ДНР», состоялось 18 июня в Приморском районе. Об этом сообщает издание «Вчасно».
Уголовное производство в отношении Кирсанова было открыто еще летом 2015 года. Но только четыре года спустя суд вынес приговор.
Мариупольчанин Валерий Кирсанов с позывным «Гаишник» работал на группировку «ДНР» с 2015 года. Он сообщал по телефону сведения о дислокации военнослужащих и техники ВСУ. Эту информацию так называемые «ополченцы» затем использовали для нанесения артиллерийских ударов по украинским позициям и блокпостам.
В частности «Гаишник» собирал сведения о местах расположения подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Сартана, Виноградный, Талаковка, Мирный и прочих. Кирсанов не только передавал данные для обстрелов, но и уточнял их результаты, в связи с чем украинская армия несла потери.
Корректировщик был задержан сотрудниками СБУ 24 января 2015. В этот день незаконные формирования из «Градов» обстреляли жилой микрорайон «Восточный» в Мариуполе. В результате этого преступления погибли 30 мариупольцев, еще 117 человек получили ранения.
Во время обыска дома у Кирсанова были обнаружены револьвер, патроны, и граната. Суд признал его виновным по статьям 258−3 ч. 1, 263 ч. 1 УК Украины «Создание незаконного военного подразделения и хранение оружия». Преступник получил 9 лет лишения свободы без конфискации имущества.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, город, суд, обстрел, град, вина
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