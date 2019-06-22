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Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи Опытного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- четыре раза у Водяного из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза у Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Новотроицкого из станкового противотанкового гранатомета;
- у населенного пункта Пески из станкового противотанкового гранатомета;
- у Новомихайловки из гранатометов различных систем;
- у Новоселовки Второй из крупнокалиберных пулеметов;
- на окраине Красногоровки из минометов калибра120 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны девять раз:
- район населенного пункта Луганское из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза Новолуганское – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- дважды Пивденное из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Катериновка – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- Зайцево – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза населенный пункт Новгородское – 82 мм минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
В «ДНР» заявили об обстрелах Спартака, Григоровки, Ленинского, Веселого, Пикуз (до переименования Коминтерново), Саханки. Использовались СПГ, АГС, РПГ, БМП-2, минометы калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела осколочные ранения живота получил мужчина, 1956 г.р., проживающий по адресу поселок Веселое. ул. Набережная, 7. Пострадавший доставлен больницу.
В Пикузах в результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Кирова, 15. Более подробная информация уточняется.
Кроме того, по уточненным данным, в результате обстрела в направлении н.п. Ленинское произошло возгорание семи домостроений по адресам:
- ул. Сергеевка, д. 7/1;
- ул. Сергеевка, д. 7/2;
- ул. Сергеевка, д. 9/1;
- ул. Сергеевка, д. 9/2;
- ул. Южная, д. 4 (летняя кухня);
- ул. Южная, д. 5;
- ул. Южная, д. 6 (сарай).
В «ЛНР» сообщили о трех нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы Логвиново, Калиновка и Молодежное. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов АГС.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, конфликт, ООС
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