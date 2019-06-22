В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар

22.06.2019 15:07

За прошедшие сутки, 21 июня, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 42,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств, сообщает http://avdeevka.city

Согласно данным Госпогранслужбы Украины, суточная статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит за пятницу следующим образом:

«Майорское» - 9770 человек и 1146 транспортных средств;

«Марьинка» - 9580 человек и 1645 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7975 человек и 1313 транспортных средств;

«Гнутово» - 4950 человек и 1130 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 10530 человек.

Также вчера в КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности через линию разграничения пытались переместить косметические средства, беспроводные наушники и сигареты на общую сумму более 55 000 грн. Товар изъят представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.