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Архив - Донецкая область

Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения

23.06.2019 15:30
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Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения

Противник ни днем, ни ночью не прекращает атаки, обстреливая позиции украинской армии.

ВСУ снова попали под обстрелы на Донбассе. Боевики с начала суток уже совершили шесть обстрелов, причем били и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, на Луганском направлении ночью враг обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил у населенного пункта Шумы. Враг бил из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного боевики обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов.

В 9 часов утра со стороны оккупированного Доломитного начался вражеский обстрел позиций ВСУ, оборудованных вблизи Травневого: в течение 25 минут противник выпустил пять мин калибра 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты ночью и под утро из 120-х минометов обстреляли военнослужащих ВСУ в районе Павлополя и Авдеевки. На позициях наших войск разорвались 5 и 6 мин соответственно.

Кроме того, на подступах к Авдеевке с 8.40 до 9.00 российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета. 

Источник : https://www.segodnya.ua 

 


Теги: Донбасс, вооружение, боевики, ВСУ
 
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