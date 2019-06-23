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Архив - Донецкая область

Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах

23.06.2019 17:41
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Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах

В Донецкой области по состоянию на 20 июня официально зарегистрировано 488 650 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 20.06.2019 на территории Донецкой области учтено 412 000 семей и 488 650 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 104 735;
  • дети – 62 820;
  • лица с инвалидностью – 17 250;
  • пенсионеры – 303 815.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 385 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 50 876;
  • Краматорск – 47 676;
  • Славянск – 38 147;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 576;
  • Константиновка – 22 810;
  • Марьинский район – 19 770;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 150;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 814;
  • Селидово – 15 644.
  • Источник : https://dnews.dn.ua 


Теги: Донбасс, данные, переселенцы, Донетчина
 
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