На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате

23.06.2019 22:22

На шахте «Южнодонбасская № 1» горняки объявили забастовку. Шахтеры прекратили добычу угля из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Конфедерации свободных профсоюзов и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.