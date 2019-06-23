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«Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери

23.06.2019 09:19
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«Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери

На протяжении сегодняшнего дня на территории Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил российско-террористическое войска одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня на Востоке Украины. В результате такого поворота событий один украинский военнослужащий получил ранения. Как информирует replyua.net, об этом сообщается в пресс-центре штаба ООС вечером 22 июня. 

В штабе, в том числе, сообщили: «Вооруженные формирования России обстреливали позиции украинских военнослужащих, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы 82 и 120 калибра. Также враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра, а также стрелкового оружия».

В том числе отмечается, что террористы совершили обстрелы вблизи населенного пункта Водяное, Широкино, Старогнатовка, что в окрестностях Красногоровки, возле населенного пункта Гнутово, Павлополь, а также вблизи населенного пункта Новотроицкое. Помимо того, позиции ООС были обстреляны вблизи населенных пунктов Новолуганское, Песчаное и Южное. Ранее сегодня мы уже сообщали, что террористы «ЛДНР» на каждый свой обстрел получали адекватный ответ со стороны бойцов Вооруженных сил Украины.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, позиции
 
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