Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»

23.06.2019 10:44

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9125 человек и 1130 транспортных средств;

«Марьинка» — 8675 человек и 1470 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7080 человек и 1185 транспортных средств;

«Гнутово» — 4370 человек и 1085 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9910 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/55;

«Марьинка» — 0/50;

«Новотроицкое» — 20/60;

«Гнутово» — 20/15.

Источник : https://donpress.