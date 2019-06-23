Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»
Последние новости раздела
- На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате22:22
- Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах17:41
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
- «Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери09:19
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»
23.06.2019 10:44
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9125 человек и 1130 транспортных средств;
«Марьинка» — 8675 человек и 1470 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7080 человек и 1185 транспортных средств;
«Гнутово» — 4370 человек и 1085 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9910 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/55;
«Марьинка» — 0/50;
«Новотроицкое» — 20/60;
«Гнутово» — 20/15.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, машины, Марьинка, блокпост, КПВВ
Читайте также:
- "Тропу жизни" на Марьинку закрыли боевики "ДНР"
- Как Марьинка пережила ночь и утро
- Ситуация на блокпостах 6 мая: огромные очереди, льготники в три ряда, движение слабое
- В Марьинке начали строить новый блокпост, население недовольно
- Ситуация на блокпостах Украины: самая большая очередь на «Марьинке»
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Перлыне много машин, на Каргиле медленный пропуск
- На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате22:22
- Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах17:41
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- ОБСЕ нашла 30 Градов в оккупированных районах 13:48
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
- «Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери09:19
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- Автору украинского учебника посоветовали называть войну на Донбассе "гражданским конфликтом" – Гриневич 22:44
- На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате22:22
- В Украине массово охотятся на водителей с «особыми» автомобилями22:07
- В Украине введут абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит 21:41
- Валуев заявил, что врачам не удалось полностью избавить его от опухоли в мозге 21:19
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок 21:05
- В Тихий океан запустили "ловушку" для мусора20:40
- Зеленский подписал важный указ, который понравится бизнесменам20:20
- Путин нашел новую лазейку в Украину, обнародован план: «жизнь человека ничего не стоит»20:02
- Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов19:40
- Диетологи рассказали, почему не стоит худеть на фруктах19:00
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Жаркая тема: топ-10 советов касательно кондиционеров10:19
- У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза09:42
- Назван неожиданный симптом высокого кровяного давления09:02
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми