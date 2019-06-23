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Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»
Жители Донбасса неделями сидели без воды. Благодаря обращению мэра Дружковки Валерия Гнатенко и «Оппозиционной платформы — За жизнь!» проблему на данном этапе удалось решить. Премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на требования Валерия Гнатенко, и пообещал возобновить водоснабжение. Кроме того, компании «Вода Донбасса» дадут статус защищённого потребителя.
КП «Вода Донбасса» из-за долгов перед компанией ДТЕК осталось без электроэнергии. Но это не единственная проблема: из-за изношенности труб, систематически возникают аварии. В результате чего по всему Донбассу постоянные перебои подачи воды, или вообще её отсутствие. В первый летний месяц без водоснабжения оказались жители Константиновки. У людей не было возможности приготовить еду и помыться. И это всё в сорокаградусную жару.
Решить проблему на местном уровне невозможно. А вот у государства для этого достаточно полномочий. Так же, как и ресурсов. Местные жители уверены: если бы у Дружковки с Константиновкой был лоббист в Верховной Раде, который бы смог защищать их интересы и привлекать финансирование в регион, проблему можно было бы решить уже давно.
Мэр Дружковки обратился к Президенту и Кабинету Министров с требованием немедленно решить вопрос водоснабжение региона. Уже через несколько дней есть первые результаты.
Премьер-министр дал поручение предоставить «Воде Донбасса» статус защищённого потребителя. Это значит, что ДТЕКу запрещено отключать электроэнергию и тем самым парализовать работу водоканалов.
Конечно, это не решает всей проблемы с трубами, которые годами не ремонтировались. Ведь на их замену нужны колоссальные деньги. Но благодаря лоббисту и системному подходу к вопросу привлечения средств ситуацию можно будет исправить.
— Друзья, Кабинет Министров отреагировал на наше обращение. Спасибо всем, кто помогал его распространить и донести нашу с вами позицию. Частично проблему удалось решить, но она всё так же требует комплексного подхода. И именно для этого нужен человека в Верховной Раде, который будет отстаивать интересы жителей Покровского и Константиновского районов, Константиновки, Дружковки. И я готов взять на себя такую ответственность. — говорит Валерий Гнатенко.
Теги: Донбасс, электроэнергия, обращение, Вода Донбасса
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