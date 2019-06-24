Донецк напуган тяжелыми залпами — гремит уже больше часа

24.06.2019 12:43

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о тяжелых залпах, которые доносятся в разные районы города с 09:00. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

«09.54 Где это так бахают? На Ботсаде слышно», — написал очевидец.

«Уже в течении часа слышу на Объединенном (Похоже на полигон где-то, а стороне бывшей шахты Глубокая и 6 Красная, в общем в той стороне», — добавил другой автор.

«10.00 Донецк Динамо, что-то громко бахает. Боссе прослушивает падающие вагоны. АВК слышно тяжелое», — говорится в обсуждениях.

По словам дончан, залпы могут быть связаны с учениями, которые проводят незаконные вооруженные формирования. Однако информация об учениях не подтверждена.

Источник: https://donpress.com