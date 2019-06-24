- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО 10:45
- «Продвигаются вперед»: стало известно о важном успехе ВСУ на Донбассе10:30
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса 08:44
- На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате22:22
- Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах17:41
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
«Продвигаются вперед»: стало известно о важном успехе ВСУ на Донбассе
Представители украинских Вооруженных сил, которые постоянно держат курс вперед, закрепляются на территориях Донбасса, отбитых у пророссийских террористов. Как передает replyua.net, об их пути к победе на своей Facebook-странице сообщил волонтер Юрий Мысягин. В частности, он показал совершенно свежие, вырытые вручную окопы, глубиной почти по грудь.
«Под жарким солнцем, где на небе нет ни единого, даже наименьшего облака. Спрятаться от солнца можно разве что на окраине полей под деревьями, но стоит выйти из-под них, как через 15- 20 минут под палящим солнцем уже невозможно находиться. Складывается впечатление, что температура градусов 50, не меньше. А пехота, невзирая ни на что, берет в руки штыковые лопаты и копает. Копает и копает», – прокомментировал он. Также сообщается, что украинские военные продолжают продвижение в разных направлениях.
«Пару сотен метров на одном фланге, еще несколько сотен на другом. По свежим окопам, где по краям стен еще не успела засохнуть от солнца земля. Идешь и ощущаешь запах еще свежей земли», – написал волонтер.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
- Кровавый июль в зоне АТО: падали самолеты, сражались за высоты
- Отвод техники на Донбассе: танки должны замереть на 4 месяца
- Боевики РФ разгромлены на Донбассе, у "ДНР/ЛНР" минус 10 террористов
- Для завершения войны на Донбассе достаточно 24 часа
- У Путинa нeт дeнeг нa вoйну и нeт дeнeг нa Дoнбacc
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО 10:45
- «Продвигаются вперед»: стало известно о важном успехе ВСУ на Донбассе10:30
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса 08:44
- На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате22:22
- Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах17:41
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- ОБСЕ нашла 30 Градов в оккупированных районах 13:48
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ12:15
- Жара атаковала Украину с новой силой. Свежий прогноз погоды12:00
- Помпео: письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет возобновить переговоры11:48
- Ни ада, ни рая: американский ученый в пух и прах разбил теорию о загробной жизни11:30
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК11:15
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО 10:45
- «Продвигаются вперед»: стало известно о важном успехе ВСУ на Донбассе10:30
- Ученые назвали самые опасные этажи жилых домов10:15
- Украинец выиграл всемирный конкурс классического пения10:00
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Супрун развенчала популярные мифы о поте08:00
- Диетологи рассказали, почему не стоит худеть на фруктах19:00
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Жаркая тема: топ-10 советов касательно кондиционеров10:19
- У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза09:42
- Назван неожиданный симптом высокого кровяного давления09:02
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми