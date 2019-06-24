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Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
24.06.2019 17:12
Российские власти заявляют, что Евросоюз вновь может выбрать применение санкций в ответ на решение России выдавать паспорта жителям оккупированной части Донбасса.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью одному из российских информационных агентств с возмущением прокомментировал информацию о том, что ЕС готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса паспортов РФ.
Грушко заявил о бесчеловечной политике украинских властей по отношению к жителям оккупированных российскими военными территорий, напоминая о тяжелой жизни на захваченной Москвой части Донбасса.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, Евросоюз, ДНР, ЛНР
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