Боевиков «ДНР» уличили в стрельбе в н.п. Александровка

25.06.2019 13:52

Боевики «ДНР» и российские оккупанты вели стрельбу из стрелкового оружия во временно оккупированном населенном пункте Александровка.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Днем 23 июня, патрулируя в н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии слышали 50 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 700 м к северо-западу».