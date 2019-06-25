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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» уличили в стрельбе в н.п. Александровка

25.06.2019 13:52
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Боевиков «ДНР» уличили в стрельбе в н.п. Александровка

Боевики «ДНР» и российские оккупанты вели стрельбу из стрелкового оружия во временно оккупированном населенном пункте Александровка.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Днем 23 июня, патрулируя в н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии слышали 50 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 700 м к северо-западу».



Теги: Донбасс, стрельба, оружие, ОБСЕ, ДНР, боевики
 
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