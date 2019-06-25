Бойцы ООС ликвидировали 10 боевиков под Докучаевском, подорвав три позиции врага: кадры смертельной атаки

25.06.2019 14:10

Украинские военные точным ударом уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 участников незаконных вооруженных бандформирований "ДНР".

Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер обнародовал на своей странице в Facebook кадры уничтожения террористов "ДНР" в Донецкой области, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что бойцы ООС нанесли точные удары по врагу в понедельник, 24 июня, уничтожив 3 огневые точки российско-оккупационных войск.

"В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-й батальон"", - отметил Мюллер. Кадры в соцсети набрали внушительное количество одобрительных комментариев: "Возвращайтесь живыми и с победой", "Отличный страйк", "Как приятно на это смотреть. Так держать", "Бимба", "На это можно смотреть вечность".