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Бойцы ООС ликвидировали 10 боевиков под Докучаевском, подорвав три позиции врага: кадры смертельной атаки
Украинские военные точным ударом уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 участников незаконных вооруженных бандформирований "ДНР".
Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер обнародовал на своей странице в Facebook кадры уничтожения террористов "ДНР" в Донецкой области, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что бойцы ООС нанесли точные удары по врагу в понедельник, 24 июня, уничтожив 3 огневые точки российско-оккупационных войск.
"В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-й батальон"", - отметил Мюллер. Кадры в соцсети набрали внушительное количество одобрительных комментариев: "Возвращайтесь живыми и с победой", "Отличный страйк", "Как приятно на это смотреть. Так держать", "Бимба", "На это можно смотреть вечность".
Теги: Донбасс, Докучаевск, ликвидация, обстрел, ДНР, боевики, ВСУ, ООС
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