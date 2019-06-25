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Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении
Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на временно оккупированные территории Донбасса въезжают и выезжают тентованные грузовики с неустановленными грузами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«22 июня в течение около 75 минут наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что в Украину въехали 24 автомобиля, 6 тентованных грузовиков, а также вошли 64 пешехода. Наблюдатели также видели, что из Украины выехали 23 автомобиля, 6 тентованных грузовиков и 1 автобус, а также вышли 25 пешеходов.
23 июня в течение около 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе возле Успенки команда СММ видела, что в Украину въехали 8 автомобилей, 4 тентованных грузовика, а также вошел 21 пешеход. В то же время, по наблюдениям СММ, из Украины выехали 29 автомобилей, 2 тентованных грузовика и 1 автобус».
Коме того, в некоторых пунктах пропуска полностью прекращено движение:
«23 июня, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе вблизи Ульяновского в течение около 25 минут, команда Миссии не зафиксировала никакого движения через границу».
Теги: Донбасс, Донецкая область, грузовик, пешеход, граница, транспорт, ОБСЕ, пункты пропуска, соцсети, грузы
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