Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении

25.06.2019 19:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на временно оккупированные территории Донбасса въезжают и выезжают тентованные грузовики с неустановленными грузами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«22 июня в течение около 75 минут наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что в Украину въехали 24 автомобиля, 6 тентованных грузовиков, а также вошли 64 пешехода. Наблюдатели также видели, что из Украины выехали 23 автомобиля, 6 тентованных грузовиков и 1 автобус, а также вышли 25 пешеходов.

23 июня в течение около 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе возле Успенки команда СММ видела, что в Украину въехали 8 автомобилей, 4 тентованных грузовика, а также вошел 21 пешеход. В то же время, по наблюдениям СММ, из Украины выехали 29 автомобилей, 2 тентованных грузовика и 1 автобус».

Коме того, в некоторых пунктах пропуска полностью прекращено движение:
«23 июня, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе вблизи Ульяновского в течение около 25 минут, команда Миссии не зафиксировала никакого движения через границу».



Теги: Донбасс, Донецкая область, грузовик, пешеход, граница, транспорт, ОБСЕ, пункты пропуска, соцсети, грузы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх