Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями

25.06.2019 12:04

Жители Волновахи (Донецкая область) встревожены появлением на рынках и в магазинах города ценников в рублях. Об этом они пишут в социальных сетях, сообщает ДонПресс.

По их словам, такое новшество было введено недавно. На ценниках указываются суммы в гривнах и рублях. В целом, это сделано для удобства жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий — им проще рассчитаться в валюте, которая есть на руках, и не искать обменники.

Однако жители Волновахи встревожены этим фактом — они боятся, что это первый шаг к возможной оккупации их города.

«Волноваха Теперь у нас можно расплачиваться рублями, на рынке появились ценники в грн/руб.

Так все начиналось и в Донецке… Чувствую после выборов вся Донецкая и Луганская область станет ОРДЛО», — написал местный житель.

«Вообще, это повод обратиться в компетентные органы. Так как тут явное уклонение от налогов и незаконные валютные операции», — также отмечают комментаторы.