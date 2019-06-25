«Я был свидетелем»: член НВФ рассказал об обстрелах Донецка по приказу из РФ

25.06.2019 19:23

Сотрудники контразведки СБУ из состава операции Объединенных сил задержали в Донецкой области члена НВФ «ДНР».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает donpress.com.

Так, оперативниками было установлено, что житель Донбасса в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В мае 2019 года мужчина входил в состав одного из артиллерийских подразделений группировки «ДНР».

На данный момент задержанный сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности НВФ, а также причастности России к захвату отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности он рассказал, что жилые районы Донецка обстреливались из тяжелого вооружения по приказу российских командиров.

«Я был свидетелем как артиллерийский гаубичный дивизион обстреливал жилые кварталы Донецка, а именно Киевский, Куйбышевский район, Боссе по приказу командиров Вооруженных сил Российской Федерации с целью дискредитации украинских военнослужащих», — рассказал задержанный.

Кроме того он сообщил, что в течение трех лет был непосредственным участником переправки российской военной техники и оборудования в Донецк.

«В частности мобильной станции спутниковой связи „Аурига“ [новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году, — СБУ], которая обслуживалась связистами, кадровыми военнослужащими РФ для поддержания бесперебойной связи с российским высшим командованием», — сказал член НВФ.

Также он сообщил об активизации работы ФСБ с так называемыми «ополченцами» из числа местного населения для предотвращения их перехода на сторону Украины. По его словам, зарплата местных в несколько раз ниже, чем у военных из РФ, однако их заставляют ежемесячно делать взносы в так называемые «общаки».

«Российские кураторы систематически унижают личный состав и применяют физическое насилие, презрительно относятся к украинскому населению, „ополченцев“ считают „быдлом“. Заставляют употреблять просроченную, списанную в России, провизию, используют в качестве пушечного мяса», — рассказал задержанный.