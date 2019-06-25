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«Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт
«Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, а России содержание «республик» обходится в 2 млрд долл. в год. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал военный обозреватель Денис Попович.
«"Л-ДНР" находятся в "рублевой" зоне и, по разным оценкам, содержание квазиреспублик обходится российскому бюджету приблизительно в 2 млрд долл. в год», – отметил Попович.
По его словам, сложно судить, много это или мало, так как нет сравнительной базы. «Однако мы видим многочисленные жалобы на низкие зарплаты либо на их частые задержки на предприятиях "Л-ДНР", а это значит, что финансирование "республик" дается с трудом, тем более, что большинство предприятий разрушено и самостоятельно зарабатывать средства на свое существование "республики" не в состоянии», – считает военный обозреватель.
Финансовые трудности, по его мнению, связаны с политикой санкций.
При этом Попович отметил, что пятилетний цикл показал, что РФ имеет достаточный запас прочности для того, чтобы политика санкций еще долго не могла заставить Кремль изменить свою позицию по Украине.
Теги: Донбасс, финансирование, ДНР, ЛНР
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