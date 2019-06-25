«Люди мрут»: в ОРДО объяснили, как улучшить работу КПП «ДНР»

25.06.2019 08:30

Проживающий в ОРДО российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцсети внес предложение об улучшении работы подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области.

Манекин отметил, что его возмущает ситуация на пунктах пропуска, из-за которой пожилые люди умирают на блокпостах в огромных очередях:

«Каждый день открываю „Телеграм“ и вижу очередное сообщение Ивана Приходько о количестве транспорта на КПВВ „Горловка“. Причем, отдельно — микроавтобусы, отдельно — легковой транспорт. Тут же — информация о количестве людей в живой очереди. Но ведь — получается — по дням можно рассчитать человеко поток!

Посчитать и даже график составить. Затем, проверить сколько времени, в действительности, занимает обработка данных одного человека. Поставить нужное количество компьютеров, посадить необходимое число контролеров.

Я ИСКРЕННЕ не понимаю, в чем здесь „затык“?

Может, опто-волоконную линию нужно на КПВВ провести?

Ну, давайте проведем!

Сколько она стоит? Посчитать все. Сложить. Выделить деньги из бюджета.

В чем здесь проблема?

Ведь, и идиоту понятно, что не Бог весть какие деньги!

А люди мрут!»

При этом он рекомендует уволить всех членов НВФ, которые сейчас работают на КПВВ, «набрать новых и специально обучить».

Источник: donpress.com