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Архив - Донецкая область

Мэр Мариуполя призвал Зеленского возобновить работу городского аэропорта

25.06.2019 09:45
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Мэр Мариуполя призвал Зеленского возобновить работу городского аэропорта

Городские власти Мариуполя готовы компенсировать пассажирам 50% стоимости авиабилетов в случае открытия прямых рейсов из местного аэропорта. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко в эфире Мариупольского телевидения, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам Бойченко, возвращение аэропорта к работе может состояться весной 2020 года. Выполнять полеты из Мариуполя в Киев, Львов, Харьков и Одессу готова авиакомпания Мотор Сич.
Бойченко также высказал непонимание, почему распоряжение пятого президента Петра Порошенко о введении в эксплуатацию мариупольского аэропорта до сих пор не выполнено.
По утверждению мэра Мариуполя, возможность ввода аэропорта в эксплуатацию подтвердили специалисты по аэробезопасности. Он сообщил, что доложил о ситуации президенту Владимиру Зеленскому и рассчитывает на его помощь.



Теги: Донбасс, аэропорт, Мариуполь, мэр, Зеленский
 
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