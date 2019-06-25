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Наблюдатели СММ ОБСЕ констатируют слабое движение на блокпосту «ДНР» в Оленовке
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту во временно оккупированном н.п. Оленовка создают огромные очереди, которые практически не двигаются.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«22 июня между 14:10 и 14:50 на блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) члены патруля Миссии видели около 120 гражданских транспортных средств, стоявших в очереди на въезд в подконтрольные правительству районы, при этом 100 гражданских транспортных средств ожидали проезда в противоположном направлении. Находясь там, наблюдатели обратили внимание, что очередь продвинулась только дважды, при этом за один раз через блокпост проезжали по 6 машин. 9 человек (4 мужчин и 5 женщин в возрасте 30–90 лет) сообщили СММ, что они стоят в очереди в течение около 9 часов».
Теги: Донбасс, транспорт, очередь, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики, соцсети
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