Наблюдатели СММ ОБСЕ констатируют слабое движение на блокпосту «ДНР» в Оленовке

25.06.2019 17:30

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту во временно оккупированном н.п. Оленовка создают огромные очереди, которые практически не двигаются.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«22 июня между 14:10 и 14:50 на блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) члены патруля Миссии видели около 120 гражданских транспортных средств, стоявших в очереди на въезд в подконтрольные правительству районы, при этом 100 гражданских транспортных средств ожидали проезда в противоположном направлении. Находясь там, наблюдатели обратили внимание, что очередь продвинулась только дважды, при этом за один раз через блокпост проезжали по 6 машин. 9 человек (4 мужчин и 5 женщин в возрасте 30–90 лет) сообщили СММ, что они стоят в очереди в течение около 9 часов».