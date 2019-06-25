В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами

25.06.2019 18:21

В прифронтовом поселке Зайцево правоохранители обнаружили схрон боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области,передает segodnya.ua.

20 выстрелов к противотанковому гранатомету нашли в заброшенном здании. До ближайших домов было около 300 метров. Взрывотехники изъяли боеприпасы и направили на исследование.

"Факт обнаружения тайника нелегального оружия задокументирован. Проводится проверка. полицейские устанавливают происхождение схрона", - рассказали в полиции.