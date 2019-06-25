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Архив - Донецкая область

В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами

25.06.2019 18:21
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В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами

В прифронтовом поселке Зайцево правоохранители обнаружили схрон боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области,передает segodnya.ua.

20 выстрелов к противотанковому гранатомету нашли в заброшенном здании. До ближайших домов было около 300 метров. Взрывотехники изъяли боеприпасы и направили на исследование.

"Факт обнаружения тайника нелегального оружия задокументирован. Проводится проверка. полицейские устанавливают происхождение схрона", - рассказали в полиции.



Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, боеприпасы, схрон, тайник, Зайцево
 
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