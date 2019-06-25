В ОРДО попал в ДТП КамАЗ с грузом: пострадал водитель

25.06.2019 17:52

24 июня на неподконтрольной Украине части Донецкой области, на автодороге Донецк-Новоазовск, на выезде из села Васильевка произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передает donpress.com.

По данным «ведомства» на бок перевернулся грузовой автомобиль КамАЗ с грузом 15 тонн зерна пшеницы. В результате ДТП пострадал водитель. В «МЧС» добавили:

«Спасатели ГПСО пгт Старобешево извлекли пострадавшего из автомобиля и на мягких носилках передали его работникам скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован в ЦРБ пгт Старобешево».