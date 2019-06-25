В Торезе на «Шахте Прогресс» шахтера ударило куском породы

25.06.2019 09:48

Во временно оккупированном Торезе на «Шахте Прогресс» серьезно травмирован шахтер.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 24 июня 2019года, во временно оккупированном Торезе на «Шахте Прогресс» на горизонте 1340 м во время проведения работ по выгрузке электродвигателя с транспортной площадки выпавшим куском породы получил травму горнорабочий очистного забоя 1981 г.р.

Шахтера подняли на поверхность и госпитализировали в ЦГБ г. Тореза. Его состояние оценивается как тяжелое.