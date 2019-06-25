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ВСУ под Докучаевском уничтожили 10 и ранили 13 членов НВФ
25.06.2019 15:11
Украинские военныеоннослужащие уничтожили под неподконтрольным Украине Докучаевском Донецкой области 10 членов НВФ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер, передает donpress.com.
Военный отметил, что точные удары ВСУ нанесли по врагу 24 июня. При этом были уничтожены 3 огневые точки противника:
«В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили «300-й батальон».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Докучаевск, ликвидация, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ
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