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Боевики на передовой создают кулак из тяжелой военной техники
В понедельник, 24 июня, на Донбассе заметили военную технику боевиков, которая выехала из оккупированного Луганска в направлении линии разграничения.
Об этом сообщает издание "Цензор.нет", ссылаясь на данные проекта "Радио Свобода".
Так, утром оккупанты начали стягивать на передовую три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) "Стрела-10". Отмечают, что за день до этого местные жители сообщали о другой колонне военной техники, направлявшейся в сторону линии разграничения. По их словам, колонна двигалась в направлении Кадиевки (Стаханова).
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 20 июня в своем отчете сообщила о четырех зенитно-ракетных установках "Стрела-10", зафиксированных с беспилотника на территории Луганской области, оккупированной российскими гибридными силами", - пишет издание.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Луганск, война, боевик
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