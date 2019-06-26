Боевики на передовой создают кулак из тяжелой военной техники

26.06.2019 08:03

В понедельник, 24 июня, на Донбассе заметили военную технику боевиков, которая выехала из оккупированного Луганска в направлении линии разграничения.

Об этом сообщает издание "Цензор.нет", ссылаясь на данные проекта "Радио Свобода".

Так, утром оккупанты начали стягивать на передовую три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) "Стрела-10". Отмечают, что за день до этого местные жители сообщали о другой колонне военной техники, направлявшейся в сторону линии разграничения. По их словам, колонна двигалась в направлении Кадиевки (Стаханова).

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 20 июня в своем отчете сообщила о четырех зенитно-ракетных установках "Стрела-10", зафиксированных с беспилотника на территории Луганской области, оккупированной российскими гибридными силами", - пишет издание.

Источник: https://from-ua.com