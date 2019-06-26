Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых

26.06.2019 10:00

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и - стрелкового оружия;

- четыре раза район населенного пункта Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды около Марьинки - из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;

- два раза окраины Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды район населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- окрестности Невельского - из крупнокалиберного пулемета;

- у Талаковки - из стрелкового оружия;

- вблизи Широкиного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

- район населенного пункта Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- трижды окраины Южного - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Крымского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- три раза в районе населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- окрестности Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 25 июня двух оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток, 26 июня, враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов позиций украинских защитников:

- дважды вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

- окрестности Старогнатовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- район населенного пункта Каменка - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- у Богдановка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- окрестности Павлополь - с миномета калибра 120 мм;

- вблизи Водяного - из стрелкового оружия;

- район населенного пункта Новоселивкв Вторая - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз: неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем.

Источник: https://from-ua.com