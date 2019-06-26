Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке

26.06.2019 19:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке

Российские террористы открыли огонь по мирному населению и накрыли артиллерийским ударом гражданские районы в Авдеевке.

В Интернете были опубликованы фотографии тяжелейших разрушений, которыми обернулся для мирных жителей обстрел. Украинская сторона СЦКК информирует, что сегодня около 5 утра вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Авдеевка, применив минометы калибра 120 мм.

По предварительной информации, огонь велся по направлению Минерального. Сейчас на месте происшествия работает наблюдательная группа "Авдеевка" СЦКК.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, население, обстрел, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх