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В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном
В зоне вооруженного конфликта на Донбассе побывала делегация Королевства Швеция. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ООС.
Сообщается, что возглавил делегацию член Комитета обороны, заместитель руководителя Комитета по иностранным делам, член Атлантического совета и делегации Северного Совета, политический советник министра обороны Королевства Швеция Пол Джонсон.
Гостей ознакомили с текущей ситуацией в районе проведения ООС, касающейся безопасности. Также им были продемонстрированы материальные доказательства присутствия войск РФ на территории Украины: сбитые БПЛА российского производства «Орлан-10» и «Элерон», элементы трофейного военного снаряжения российского производства, добытые у противника боеприпасы с маркировкой, указывающие на их происхождение из РФ.
Также члены делегации посетили один из военных госпиталей и побывали на одном из КПВВ на линии разграничения.
Подводя итоги визита, Пол Джонсон сообщил, что члены делегации получили много новой полезной информации о событиях в Украине.
«Этот регион очень важен для Европы, ведь здесь Вы защищаете не только Украину, но и весь Европейский союз», — подчеркнул глава делегации во время встречи с пограничниками.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, делегация, ООС
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