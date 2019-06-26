Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком

26.06.2019 07:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком

В социальных сетях жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях на севере Донецка и в стороне Ясиноватского блокпоста.

Пользователи пишут, что члены НВФ используют тяжелое вооружение, гремят артиллерия и пулеметы:

«А на ЯБП войнушка идет полным ходом, и ВОГи и ПК и даже пара 120-к была. Шо Зе наступает?»

«На севере громко артиллерия и пулеметы»

«Макеевка север похоже в шесть вечера мы тоже прослушали звуки войны, направление звука Ясиноватая»

«20.02 Макеевка медучилище, слушаем в течении всего вечера с перерывами, сторону яп».

Также, местные жители отмечают, что сегодня боевые действия продолжаются весь день с небольшими перерывами:

«Да уж, они как-то весь день сегодня бьют, с небольшими перерывами (((«.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, война, бой, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх