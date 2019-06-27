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Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин
27.06.2019 10:00
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 44,9 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 760 человек и 1250 транспортных средств;
«Марьинка» — 9830 человек и 1495 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8710 человек и 1400 транспортных средств;
«Гнутово» — 4815 человек и 1060 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 830 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/55;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 20/60;
«Гнутово» — 20/20.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, КПВВ, очереди
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