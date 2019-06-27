Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс"

27.06.2019 09:01





Как рассказал представитель Министерство обороны Украины, разведывательным подразделениям ВСУ удалось узнать о планах российских оккупантов по отношению к жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Российские оккупационные войска на Донбассе готовятся к проведению так называемой "переписи населения" жителей неподконтрольных территорий, чтобы скрыть формирование базы данных "мобилизационных ресурсов" и проведения дальнейшей призывной кампании. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута . Как рассказал Праута, по данным Главного управления разведки Министерство обороны Украины российские оккупанты и пророссийская администрация самопровозглашенных "республик" продолжают поиск людских ресурсов, которые необходимы для укомплектования подразделений 1 и 2 АК ВС РФ в Донецке и Луганске соответственно. По словам полковника, в ближайшее время в "ДНР" и "ЛНР" будет проведена перепись населения, которой оккупанты хотят прикрыть создание единой базы данных "мобилизационных ресурсов" на территории неподконтрольных территорий. После этого планируется провести призывную кампанию среди населения Донбасса. Спикер министерства подчеркнул, что количество и качество пополнения, которое поступает из местных военкоматов постепенно снижается. По этой причине, отмечает Праута, оккупанты хотят за счет жителей неподконтрольных территорий доукомплектовать свои воинские подразделения.



Источник : https://www.dialog.ua