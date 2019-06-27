Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины

27.06.2019 08:39

Эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев, комментируя первый этап отвода украинских подразделений на Донбассе, отметил, что в случае необходимости силы ООС могут оперативно вернуться на оставленные позиции в Станице Луганской. Об этом он рассказал в интервью Обозревателя, передает replyua.net. «У наших позиций есть соответствующие планы и расчеты, чтобы действовать в любых, в том числе нештатных ситуациях», – подчеркнул Селезнев.



Военный эксперт отметил, что украинские военные смогут вернуться, чтобы обезопасить мирное население и военный персонал, который выполняет задания на первой линии обороны. «Гарантом исполнения Минских договоренностей в вопросе разведения сил и средств на определенных участках является мониторинговая миссия ОБСЕ. Именно международные наблюдатели должны контролировать процесс отвода и соблюдение предварительно достигнутых соглашений», - рассказал Селезнев. Напомним, ранее мы сообщали, что возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» состоялся первый этап отвода украинских подразделений. Данная информация появилась на странице в Facebook штаба Операции Объединенных сил.