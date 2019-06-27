В Донецкой области уничтожены боеприпасы, а также оказана помощь на КПВВ

27.06.2019 18:38

В период с 22 по 27 июня спасатели Донетчины оказали помощь более 300 гражданам, пересекавшим линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

Ежедневно линию разграничения пересекают в Донецкой области тысячи граждан. На каждом из четырех КПВВ - «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» - в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи. В них дежурят представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. С 22 по 27 июня в пункты оказания помощи обратились 323 человека, в том числе 15 детей и 50 пожилых людей. С начала функционирования пунктов оказана помощь 95 163 лицам (из них 6451 детей и 18421 человек преклонного возраста), сообщает сайтспасателей региона.

Источник : http://avdeevka.city