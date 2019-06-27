В ОРДО планируют создавать молодежные медицинские отряды, — СМИ «ДНР»

27.06.2019 08:02

«Власти» временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области планируют создавать молодежные медицинские отряды. Об этом сообщают местные массмедиа.

Соответствующее предложение было выдвинуто во время рабочего совещания президиума «молодежного парламента» с участием представителей «министерств» и «общественников ДНР», которое прошло сегодня в Донецке.

«Участники мероприятия предложили создать медицинские отряды по аналогии с уже существующими строительными отрядами и запустить их функционирование на территории „республики“», — сказано в сообщении.

Авторы идеи считают, что такие отряды смогут содействовать работе медицинских учреждений и решат проблему трудоустройства молодежи.

Также в ходе мероприятия упоминалась деятельность так называемой «школы вожатского мастерства», которая «занимается подготовкой студентов и учащихся старших классов „ДНР“ к деятельности в летний период на территории РФ».

Источник : https://donpress