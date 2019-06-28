Боевики «ДНР» в Горловке ранним утром устроили обстрел из танков с кладбища

28.06.2019 14:01

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили обстрел из тяжелого вооружения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке в ночь с 26 на 27 июня и сегодня утром устроили обстрел из тяжелого вооружения. По словам местных жителей обстрел велся с территории кладбища в поселке Байрак.

Вот как описывали происходящее местные жители в социальных сетях:

По их словам, бои шли весь день вчера, 26 июня, и всю ночь на сегодня, 27 июня. При этом под утро они активизировались, заработали танки.

«#Горлівка вночі на Байрак пройшли танки (люди кажуть). Зараз обстріл відчувається, як з кладовища Байраку приблизно. Снаряди рухаються зі свистом»,

«Громко на Калиновке — с 6:00 гремят сильные залпы»,

«06.55 #Калиновка рядом в полях 5 запусков»,

«#Горлівка ще один запуск ближче 06.28»,

«Запускивід нас! Потім далеко падіння!»,

«#Горлівка у нас вже 4 запуску, з терикона, або з Байраку!»,

«Тяжелое ухнуло 6.17 #Горловка Калиновка»,

«#Горлівка ще один запуск ближче 06.28»,

«06.50 #Горлівка війна продовжується»,

«06.55 #Калиновка рядом в полях 5 запусков»,

«07.04 тиша»,

«Орки утром устроили зоопарк за Зоопарк от Зайцево до Гольмы»,

«Асфальт по городу поковыряла ночная гусеничная техника»,

«… яка йшла до Байраку. ..»,

«Не тільки»,

«Ниче, сейчас поливалки проедут, смоют».