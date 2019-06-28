«Получат все»: Пушилин сделал заявление о паспортах РФ

28.06.2019 07:43

Сегодня в ОРДО выдали тысячный по счету паспорт гражданина РФ, оформленный в упрощенном порядке. Об этом сообщил главарь «ДНР» Денис Пушилин, пишет ДонПресс.

Так, Пушилин отметил:

«Тысячный по счету паспорт гражданина Российской Федерации получила сегодня жительница ДНР Лариса Дмитриевна Лазаренкова. Это замечательное событие свидетельствует, что процесс получения российских документов входит в рабочее русло. В дальнейшем он будет только ускоряться, и для этого прикладываются огромные усилия».

При этом он выразил уверенность, что паспорт «получат все, кто имеет на это основания, и не в отдаленном будущем».