Стало известно, как Медведчук чуть "не падал на колени" перед главарями "ДНР/ЛНР"

28.06.2019 07:27

Медведчук рассказал, о чем именно он говорил с главарями боевиков. При этом он называл Пасечника и Пушилина по имени отчеству и улыбался террористам. Кадры пресс-конференции Виктора Медведчука, где рядом с ним сидели также главари "ДНР/ЛНР", показал в своем Facebook Саша Ткаченко.

Медведчук заявил, что, прежде всего, он с Пасечником и Пушилиным обсудил выполнение минских договоренностей. Которые по его словам важны не только для Украины, но и для Донбасса в том числе. Путинский кум не упустил случая в очередной раз облить грязью перед боевиками власть Украины. Он сказал что после внеочередных выборов в парламент придут те партии, которые якобы способны прекратить войну на Донбассе.

В свою очередь, террорист Пушилин заявил, что достигнуты договоренности об освобождении четырех бойцов ВСУ. Обмен должен состояться сегодня 28 июня. Напомним, Нацкорпус потребовал от президента Зеленского задержать Медведчука за госизмену. Также появилась неоднозначная информация о военном, которого договорился освободить путинский кум.