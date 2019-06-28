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Архив - Донецкая область

Утро у пунктов пропуска: везде - очереди

28.06.2019 08:46
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Утро у пунктов пропуска: везде - очереди

Сегодня, 28 июня, у контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных в районе у линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 225 авто, сообщает avdeevka.city.
По данным Госпогранслужбы Украины, все КПВВ на линии разграничения функционируют с утра в штатном режиме. К моменту открытия пунктов пропускана въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 15/40;
«Марьинка» - 10/65;
«Новотроицкое» - 15/40;
«Гнутово» - 20/20.
Напомним, что утром 27 июня в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных у линии разграничения в Донецкой области, скопилось 265 авто.
Ранее представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский прокомментировал ситуацию, которая сложилась на контрольных пунктах въезда-выезда по обе стороны донбасской линии разграничения. Мы собщали, что ужесточение правил пересечения донбасских КПВВ привело к огромным очередям. При этом оккупанты то и дело устраивают провокации с пропуском граждан. Фактически, оккупанты Донбасса превратили пункты пропуска в место «доения» и издевательств.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили в своем новом отчете о трудностях, с которыми сталкивалось гражданское население при пересечении донбасской линии разграничения.
Тем временем в ООН призвали упростить пересечение КПВВ и выплату пенсий жителям Донбасса и переселенцам.
Комментируя сложности пересечения донбасской линии разграничения, аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина заявила, что украинским властям необходимо изменить правила перемещения товаров через КПВВ.
Правозащитники с начала конфликта на Востоке пытаются привлечь внимание к необходимости системного пересмотра подхода к функционированию КПВВ. Но изменения, если и происходят, то очень медленно.



Теги: Донбасс, машины, пункт пропуска, очереди
 
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