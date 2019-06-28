Утро у пунктов пропуска: везде - очереди

28.06.2019 08:46

Сегодня, 28 июня, у контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных в районе у линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 225 авто, сообщает avdeevka.city.

По данным Госпогранслужбы Украины, все КПВВ на линии разграничения функционируют с утра в штатном режиме. К моменту открытия пунктов пропускана въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 15/40;

«Марьинка» - 10/65;

«Новотроицкое» - 15/40;

«Гнутово» - 20/20.

Напомним, что утром 27 июня в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных у линии разграничения в Донецкой области, скопилось 265 авто.

Ранее представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский прокомментировал ситуацию, которая сложилась на контрольных пунктах въезда-выезда по обе стороны донбасской линии разграничения. Мы собщали, что ужесточение правил пересечения донбасских КПВВ привело к огромным очередям. При этом оккупанты то и дело устраивают провокации с пропуском граждан. Фактически, оккупанты Донбасса превратили пункты пропуска в место «доения» и издевательств.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили в своем новом отчете о трудностях, с которыми сталкивалось гражданское население при пересечении донбасской линии разграничения.

Тем временем в ООН призвали упростить пересечение КПВВ и выплату пенсий жителям Донбасса и переселенцам.

Комментируя сложности пересечения донбасской линии разграничения, аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина заявила, что украинским властям необходимо изменить правила перемещения товаров через КПВВ.

Правозащитники с начала конфликта на Востоке пытаются привлечь внимание к необходимости системного пересмотра подхода к функционированию КПВВ. Но изменения, если и происходят, то очень медленно.