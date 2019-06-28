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В «ДНР» среди главарей «ведомств» начался передел
Главари «ДНР» постоянно находятся в состоянии внутренних разборок, которые заканчиваются либо «тихими» снятиями с должности, либо обвинением в «коррупции» или «госизмене» со всеми вытекающими последствиями.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В рядах главарей «ДНР» различных уровней постоянно идет внутреннее «броуновское движение», которое жители временно оккупированных территорий метко сравнивают с поведением «пауков в банке». Практически всегда, одним из главных действующих лиц в «проверках» становится «МГБ».
Сейчас страсти разгорелись вокруг заместителя «министра МЧС ДНР» Алексея Кострубицкого – Богомаза. Против Богомаза открыто дело по факту незаконного использования служебного транспорта для строительства гостиницы во временно оккупированном Седово. Гостиница принадлежит жене Богомаза. В «МЧС ДНР» ведутся глобальные проверки, а самому Богомазу почему-то дали выехать за пределы «ДНР».
Следует отметить, что сам «министр МЧС ДНР» Кострубицкий уже становился героем скандальных историй, например, с отжимом катера у приехавшего во временно оккупированный Донецк гражданина РФ.
Вот что сообщают о происходящем источники близкие к «МЧС ДНР»:
«Пауки в банке..»,
«МГБ неделю уже переворачивает вверх дном МЧС. Копают под зама Кострубицкого Богомаза. Шьют дело за использование казенного транспорта для строительства гостиницы в Седово, записанной на жену. При этом дали ему уехать из республики»,
«Ну ясен пень в Седово тока и надо строить хули лазурный берег дыростана скоро аэропорт построят будут на птеродактилях летать».
Теги: Донецк, Донбасс, коррупция, транспорт, МЧС, паук, ДНР, МГБ
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