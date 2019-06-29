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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" сделали признание: За 5 недель у нас куча "200" и "300"

29.06.2019 09:29
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Боевики "ДНР" сделали признание: За 5 недель у нас куча "200" и "300"

За последние месяцы боевики РФ понесли колоссальные потери, у бандформирований "ДНР/ЛНР" не только убитые, но и раненые. Ситуация на фронте настолько серьезная, что оккупанты уже об этом говорят в открытую. Особенно горячо на донецком направлении. Не секрет, что сам Донецк и его окрестности содрогаются от провокаций террористов практически ежедневно. Но при этом наемники РФ во всем обвиняют силы ООС, которые "молодым" республикам не дают соблюдать "перемирие", сообщает "Диалог.UA".
Как пишут сепаратистские паблики, за последний месяц в "ДНР" ранения получили 16 человек. 10 из них - это боевики. Остальные мирные жители. Убитыми "ДНР" понесла потери в количестве шести террористов. Боевики намекают, что во всем виноваты власти Украины, которые, по их мнению, "ничего не делают" для того, чтобы силы ООС соблюдали "Минск".



Теги: Донбасс, убиты, ДНР, боевики, раненые
 
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